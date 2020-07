Nederlandse jongeren trekken zich niets aan van coronaregels in Albufeira

Omdat enkele honderden Nederlandse jongeren ondanks corona samendromden bij horecazaken in het Portugese Albufeira, is de militaire politie tussenbeide gekomen. Tientallen jongeren kregen een boete omdat zij op straat alcohol dronken. De nationale gendarme beval de sluiting van de zaken, maar volgens Portugese media werden de uitbaters niet beboet.

De gendarme dwong de jongeren zich te verspreiden nadat zij zondagavond massaal bijeen waren gekomen in een straat in de populaire badplaats in de Algarve. Zij zouden alle coronaregels aan hun laars hebben gelapt. De situatie dreigde uit de hand te lopen.

Inmiddels pleit de gemeenteraad voor duidelijke regels voor de horeca. Bars en clubs mogen nog niet open, maar met een snackbarvergunning kunnen ze tot 23.00 uur klanten ontvangen. Deze week worden zo'n 2000 jonge Nederlanders in de stad verwacht.