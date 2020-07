Gisteren zijn bijna 1000 nieuwe doden gemeld in de VS. Daarnaast werden 55.000 Amerikanen positief getest. Het bevestigt het vermoeden: de epidemie breidt zich in de VS verder uit, vooral in de zuidelijke en westelijke staten.

Volgens de WHO geldt dat wereldwijd.

“De epidemie neemt toe en we hebben de piek niet bereikt”, zegt de directeur-generaal van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Het virus heeft in zes maanden tijd meer dan 535.000 mensen gedood.