Chinese kinderen zaten tien dagen in isoleercel in kliniek voor internetverslaafden

Zeker twaalf kinderen hebben tot wel tien dagen in een isoleercel gezeten in een kliniek voor internetverslaafden in het zuidoosten van China. De leiders van de instelling hebben enkele jaren celstraf gekregen.

De faciliteit is een van honderden afkickcentra die de afgelopen jaren in China zijn geopend, nadat de Chinese regering internetverslaving als officiële aandoening bestempelde. De klinieken, die vaak meer op een strafkamp lijken, zijn al vaker in opspraak gekomen.

Zo overleed in 2014 een negentienjarig meisje in Zhengzhou, nadat ze in een internetafkickcentrum in elkaar was geslagen door haar begeleiders, schrijven Chinese staatsmedia. Volgens andere rapportages zouden er in meerdere kampen ook behandelingen zijn uitgevoerd die op elektroconvulsietherapie lijken.

Afgelopen dinsdag zijn de vier mannen die leiding gaven aan de Yuzhang Academy in de provincie Jiangxi door de rechter veroordeeld tot meerdere jaren cel vanwege het vasthouden van twaalf jongeren. Ze werden dagenlang in een isoleercel gestopt. Elf van hen waren onder de achttien.

De klachten over de instelling gaan al terug tot 2017, toen voormalige studenten stelden dat nieuwkomers in ‘kleine zwarte kamertjes’ werden gestopt met alleen een dekentje en een po. “Ik werd constant in de gaten gehouden,” vertelde ene Xuan destijds tegen de Global Times.

Internetverslaving is een behoorlijk probleem in China. In november kondigde Beijing een avondklok aan voor kinderen onder de achttien, zodat ze niet meer tot diep in de nacht videogames spelen. Op weekdagen krijgen ze negentig minuten speeltijd, in het weekend drie uur.