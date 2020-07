Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt nemen het tegen elkaar op om het lijsttrekkerschap van het CDA in een tweede, beslissende stemronde. De derde kandidaat, Mona Keijzer, is na de eerste ronde afgevallen. Vicepremier De Jonge en Tweede Kamerlid Omtzigt kregen in de eerste ronde respectievelijk 48,7 en 39,7 procent van de CDA-leden achter zich. Keijzer moest het met ruim 11 procent doen.