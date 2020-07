Nederland heeft bijna de minste verkeersdoden van Europa

Bijna nergens vallen zo weinig verkeersdoden als in Nederland, namelijk jaarlijks 31 per miljoen inwoners. Enkel Denemarken, Groot-Brittannië en Zweden scoren beter.

Oost-Europa is het gevaarlijkst blijkt uit cijfers van de Europese overkoepelende organisatie van autofabrikanten ACEA. In Roemenië overlijden in het verkeer per jaar zelfs 99 mensen per miljoen inwoners.

Het aantal verkeersdoden in de EU is in 16 jaar tijd meer dan gehalveerd: van 54.900 doden in 2001 naar 25.300 in 2017. Daarmee is Europa het veiligste continent ter wereld.

Dit is de top 10 van veiligste landen (met het aantal verkeersdoden per miljoen inwoners):

Zweden – 25 Groot-Brittannië – 28 Denemarken – 30 Nederland – 31 Ierland – 33 Estland – 36 Duitsland – 39

Spanje – 39 Malta – 41 Luxemburg – 42 Finland – 43

Behalve Griekenland liggen de gevaarlijkste acht landen allemaal in Oost-Europa.