Fitnessen, kamperen of uiteten gaan: Wanneer loop je het grootste risico op besmetting?

Voorzichtig pakken we ons normale leven weer op, steeds met het coronavirus in ons achterhoofd, want wanneer lopen we nu echt veel risico om besmet te raken? De Texas Medical Association (TMA) heeft een inschatting gemaakt.

Artsen van de coronataakgroep van TMA en de commissie voor infectieziekten is gevraagd om een cijfer van 1 tot 10 te geven voor het risico op besmetting. Daarbij moesten de experts nadenken over de volgende criteria: Is het binnen of buiten? Hoe dicht ben je bij andere mensen? Hoe lang ben je bij andere mensen? Hoe gemakkelijk kun je je aan de afstandsregels houden en hoe groot is het persoonlijke risico? Er wordt van uitgegaan dat mensen zich waar mogelijk aan de veiligheidsmaatregelen houden.

Daar is een grafiek uitgerold met tal van activiteiten gerangschikt van weinig risicovol (cijfer 1 of 2) tot heel risicovol (cijfer 8 of 9). Volgens de experts is eten afhalen en kamperen relatief veilig (cijfer 2). Ook lunchen op een terras, een bibliotheek bezoeken of wandelen in een drukke straat kan met een 4 nog prima door de beugel.

Een hele week op kantoor werken of kinderen afzetten op school is met een 6 al behoorlijk risicovol, aldus de experts. Nog iets gevaarlijker is handen schudden (cijfer 7), vliegen (7), fitnessen (8), naar de bioscoop gaan (8) of een café bezoeken (9).

Het hoofd van de TMA, Diane Fite, zegt wel dat deze cijfers vrij globaal zijn. “Dit zijn aannames op basis van een gemiddelde”, nuanceert ze.