Brits standbeeld slavenhandelaar vervangen door beeld van Black Lives Matter-demonstrant

In de Britse stad Bristol is het standbeeld van slavenhandelaar Edward Colston vanochtend vervangen door een beeld van een vrouwelijke Black Lives Matter-demonstrant.

Het is een sculptuur van Jen Reid, die tijdens de Black Lives Matter-protesten haar gebalde vuist de lucht in stak toen het beeld van Colston werd neergehaald op 7 juni. De zeventiende-eeuwse zakenman, parlementslid en filantroop verdiende een groot deel van zijn vermogen met de slavenhandel. Het nieuwe standbeeld is vanochtend vroeg neergezet door een groep mensen onder leiding van kunstenaar Marc Quinn.

“Toen ik de foto van Reid op Instagram zag, dacht ik direct dat het een geweldig idee zou zijn om dit moment onsterfelijk te maken. De foto is een silhouet. Ze leek al direct op een standbeeld,” vertelt Quinn. “Ik hoop dat het beeld de dialoog over racisme op gang houdt, zodat mensen het altijd in hun achterhoofd houden. Haar beeltenis maakt de mogelijkheid tot grote veranderingen realistischer dan ooit.”

Reid en Quinn werkten de afgelopen weken samen in het geheim aan het project. Daardoor kwam het als een complete verrassing voor het stadsbestuur. Rond 8 uur had zich al een grote menigte verzameld om foto’s te maken van het nieuwe standbeeld. Behalve een straatveger, die zelf ook een foto kwam nemen, was er niemand van de gemeente die ingreep.

Tot grote vreugde van de inwoners van de stad. “Dit is een geweldige toevoeging aan het centrum van Bristol,” zegt passant Bobby Loyal tegen The Guardian. “Het is echt een leuke actie. Ik hoop dat niemand boos wordt en het beeld weer weghaalt. Het vorige standbeeld was beledigend voor veel mensen. Deze is dat denk ik niet. Ik vind dat de gemeente het moet laten staan.”

Nadat het standbeeld van slavenhandelaar Colston werd neergehaald zei burgemeester Marvin Rees dat hij het vandalisme niet kon goedkeuren, maar dat hij de actie wel beschouwde als een ‘stuk historische poëzie’. Eerder zei hij al een debat te willen in de stad over het onderwerp.