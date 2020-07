Een derde van de kinderen in Florida test positief op Covid-19

In Florida blijken veel meer kinderen dan gedacht het coronavirus te hebben gehad. Ruim 31 procent van de onderzochte minderjarigen testte positief op Covid-19. Bij volwassen was dat 11 procent.

Op 9 juli waren er in de staat Florida in totaal iets meer dan 54.000 kinderen getest op het coronavirus. Bijna 16.800 tests kwamen positief terug. Dat is ongeveer een derde. Slechts 4 van de ruim 4.500 coronadoden in de staat was jonger dan 18. De zeldzame Kawasaki-ziekte kwam bij 13 kinderen voor.

De cijfers komen in een tijd waarin Amerika nadenkt over de terugkeer van kinderen naar school. De Republikeinse gouverneur van Florida, Ron DeSantis, wil net als president Trump dat de scholen na de zomervakantie gewoon weer opengaan.

Alina Alonso, directeur van het departement Gezondheid in Palm Beach County, is voorzichtiger. “Ze zien longschade bij de a-symptomatische kinderen,” zegt ze aan de Sun-Sentinel. “We hebben geen idee hoe zich dat volgend jaar of over twee jaar zal manifesteren. Zal zo’n kind chronische longproblemen ontwikkelen of niet?”