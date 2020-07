Passagiers met corona op 38 aankomende vluchten op Schiphol

Op Schiphol zijn de afgelopen tijd reizigers en wellicht werknemers geweest die besmet zijn met het coronavirus. Van begin juni tot half juli zijn 38 vluchten op de luchthaven aangekomen waar iemand aan boord was die het virus bij zich droeg. De Veiligheidsregio Kennemerland bevestigt dat na berichtgeving daarover in het Noordhollands Dagblad.

Nadat bij de GGD bekend was geworden dat de besmette personen eerder in een vliegtuig hadden gezeten, is er contactonderzoek uitgevoerd onder een aantal medepassagiers. Met welke passagiers de GGD contact opneemt, hangt af van waar de passagiers zaten ten opzichte van de besmette persoon, en hoe vol het vliegtuig was. "In dit geval waren er vluchten waarop we één persoon hebben benaderd voor een contactonderzoek, en in het uiterste geval hebben we 17 medepassagiers van een vlucht benaderd." Het is niet duidelijk uit welke landen of gebieden de vluchten kwamen of hoeveel personen er in totaal besmet zijn.

De medepassagiers is aangeraden om zich ook te laten testen of twee weken in quarantaine te gaan, om zo ervoor te zorgen dat zij niemand anders besmetten.

Voordat reizigers gaan vliegen moeten zij een gezondheidsverklaring invullen, waar zij bijvoorbeeld op aangeven of ze koorts hebben of verkouden zijn.