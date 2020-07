Aardbeving van 2,3 in het Groningse Startenhuizen

In Groningen heeft zondagochtend een aardbeving met een kracht van 2,3 plaatsgevonden. Het is de tweede keer in een week tijd dat de regio getroffen wordt door een relatief zware aardschok.

Het epicentrum lag volgens het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) bij Startenhuizen. De schok gebeurde om 04.07 uur en werd een aantal minuten later opgevolgd door een kleine naschok van 0,9.

Dinsdag was bij Loppersum een beving met een kracht van 2,7. Dat is tot nog toe de zwaarste aardbeving van het jaar. Donderdag was bij Sidderburen nog een schok van 1,8 en begin mei was bij Zijldijk een beving van 2,5.

Vrijdag meldde het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) dat na de schok bij Loppersum 833 schademeldingen aan huizen en gebouwen zijn binnengekomen. Ook waren er 11 meldingen van acuut onveilige situaties.

De bevingen worden veroorzaakt doordat uit de grond in Groningen gas is gepompt. In het gaswinningsgebied deden zich vorig jaar in totaal 87 aardbevingen voor. Van de bevingen hadden er elf een kracht van meer dan 1,5. Het beëindigen van de gaswinning staat gepland voor medio 2022.

De zwaarste aardbeving ooit in Nederland was in 1992 bij Roermond. Die had een kracht van 5,8. De zwaarste gasaardbeving in Groningen gebeurde in 2012 bij het dorp Huizinge, met een kracht van 3,6.