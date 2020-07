Van afvallen verbetert ook je afweer tegen ziektes

Mensen met ernstig overgewicht die gezonder gaan leven, geven daardoor hun immuunsysteem een oppepper. Die conclusie trekken onderzoekers van het Erasmus MC. Volgens de wetenschappers lijken leefstijlprogramma's dan ook een goed preventief wapen tegen ernstige virusinfecties. "Het onderzoek geeft wellicht ook nieuwe kansen bij het bestrijden van Covid-19, zolang er nog geen vaccin is", aldus het academische ziekenhuis in Rotterdam. Van de coronapatiënten die tot nog toe op Nederlandse intensive cares zijn beland, had maar liefst 77 procent overgewicht.

Onderzoek onder 87 mensen met obesitas bracht duidelijke verbanden aan het licht tussen overgewicht en tal van verstoringen in het natuurlijke afweersysteem van het lichaam. Een kleinere groep van 27 mensen volgde anderhalf jaar lang een 'leefstijlinterventie'. Onder professionele begeleiding gingen ze meer bewegen en gezonder eten. Ook kregen ze hulp om stress te verminderen en beter te slapen. Gemiddeld vielen ze daardoor 5 tot 6 procent af.

"We zagen ook verbeteringen in het immuunsysteem en minder chronische ontstekingen", aldus onderzoeker en medisch immunoloog Wim Dik. Uit het onderzoek bleek dat een belangrijk onderdeel van het immuunsysteem beter ging werken, naarmate de buikomvang van de deelnemers afnam.