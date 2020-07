Ruim helft vrouwen heeft last van parkeerschaamte (maar ze kunnen wel beter rijden)

Fileparkeren in een nauw plekje kan een uitdaging zijn, zeker als er nog auto’s achter je zitten. Niet gek dus dat veel mensen liever een andere parkeerplek zoeken. Een kwart heeft zelfs last van parkeerschaamte.

En maar liefst 30 procent mijdt een ingewikkelde parkeerplaats als er iemand naast hen in de auto zit, blijkt uit onderzoek van RDWdata onder 1073 automobilisten. Van de vrouwen heeft 53 procent last van parkeerschaamte, bij de mannen is dat 20 procent. Ze zijn bang om te worden uitgelachen als het misgaat.

Dat vrouwen banger zijn, is geen reden om flauwe grappen te maken over hun rijkunsten. “Het vooroordeel dat mannen beter kunnen rijden dan vrouwen is niet waar”, benadrukt manager Peter Abrahamse van RDWdata in de Telegraaf.

“In bijna alle statistieken rondom verkeersongelukken zijn mannen oververtegenwoordigd. Deze resultaten laten daarom vooral zien dat vrouwen een stuk voorzichtiger zijn in het verkeer. Waar mannen denken ’dat past wel’, nemen vrouwen eerder het zekere voor het onzekere.”