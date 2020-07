Aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen neemt toe

Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen is gestegen van 85 naar 91. Dit is het hoogste aantal in ruim een week tijd. Het aantal ziekenhuisopnames is nu nog stabiel, maar als het aantal besmettingen stijgt, zal het aantal opnames in de komende twee weken waarschijnlijk ook stijgen. "Als het lukt om de huidige trend van het aantal nieuwe besmettingen in te dammen, zal die stijging van het aantal ziekenhuisopnames beperkt blijven", zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde donderdag van 17 naar 15. Ziekenhuizen behandelen in totaal dus 106 coronapatiënten, 4 meer dan op woensdag. Ook dat is het hoogste aantal in ruim een week tijd.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen dinsdag 14 en dinsdag 21 juli 987 meldingen van nieuwe coronabesmettingen. Dat is meer dan in de twee voorgaande weken bij elkaar, toen het instituut 966 nieuwe meldingen binnenkreeg. Als het aantal besmettingen stijgt, kan dit betekenen dat een tijd later het aantal ziekenhuisopnames stijgt. De meesten komen op verpleegafdelingen terecht, maar sommige mensen zijn er zo slecht aan toe dat ze naar een intensive care moeten. Wanneer het aantal ziekenhuisopnames stijgt, kan een tijd later ook het aantal sterfgevallen toenemen.

Op de intensive cares liggen behalve de 15 coronapatiënten ook 583 mensen met andere aandoeningen. Dat betekent dat de ic's in totaal 598 mensen behandelen, 12 minder dan op woensdag. Het aantal ic-patiënten schommelt al sinds begin juni rond de 600.