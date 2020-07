Boeren intimideren en bedreigen politie-vakbondsman

,,Cokesnuivende idioot, hoerenloper van het Openbaar Ministerie, vieze vuile NSB’er, landverrader.”

Hans Schoones, vicevoorzitter van politievakbond ANPV, heeft in het openbaar gezegd dat hij het beleid steunt om boerendemonstraties te onderzoeken met undercoveragenten. Schoones (op de foto in de deuropening) brak een lans voor de agenten door te zeggen dat zij fantastisch werk verrichten. Hij deed dit na een oproep op sociale media om de namen van de agenten te achterhalen die aanwezig waren bij het boerenprotest in De Bilt.

Dat heeft hij geweten. Een facebookgroep van boze landbouwers heeft privegegevens, waaronder het 06-nummer van Schoones verspreid. Hij en zijn gezin worden nu getreiterd.



,,De ene beller is nog intimiderender en grover dan de andere”, zegt Schoones tegen het AD.

Op dezelfde Facebookpagina staat ook de eerdere oproep de adresgegevens van enkele undercoveragenten te publiceren.





In een reactie laat Jan Huzen, oprichter van de Facebookpagina, weten voor ‘de volle honderd procent’ achter de berichten te staan. ,,Die agenten hebben dit aan zichzelf te danken. Het moet eens afgelopen zijn met die Russische toestanden hier in Nederland.”