Avondklok in Antwerpen: mijd de regio

Gisteren werden de coronamaatregelen voor heel België aangescherpt, maar de stad Antwerpen kreeg eigen nog strengere regels: een avondklok en mondkapjesplicht in álle openbare ruimten. Ook luidt het advies om de regio Antwerpen te mijden.

Op dit moment vindt de helft van alle Belgische coronabesmettingen in Antwerpen plaats. “De epidemiologische situatie dwingt ons er helaas toe om boven op de bijkomende maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft genomen, aanvullend aangepaste maatregelen te nemen”, zegt provinciebestuurder Cathy Berx.

Het betekent dat cafés om 23 uur sluiten en er een avondklok geldt van 23.30 tot 6 uur: iedereen moet dan thuis zijn met uitzondering van woon-werkverkeer en ziekenhuisbezoek. Mondkapjes worden verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar op openbare plaatsen waar anderhalve meter afstand onmogelijk is. Om te eten en drinken in een restaurant bijvoorbeeld mogen de mondkapjes af. Teamsport is weer verboden vanaf 18 jaar en thuiswerken is verplicht. Alle fitnesscentra en feestzalen sluiten opnieuw de deuren.

“Het is absoluut verboden om te feesten”, zei Berx op de Belgische televisie. “Verlaat de stad niet om elders te gaan feesten. Omgekeerd raden we mensen ook echt aan om niet naar de regio Antwerpen te komen, in het belang van uw eigen gezondheid.”