Op vakantie gaan naar het buitenland is riskant, waar je ook heen gaat. Die waarschuwing heeft de Britse regering gegeven aan de eigen bevolking. De uitspraak komt nadat er een verplichting kwam in quarantaine te gaan als je uit Spanje komt. Minstens 11 Europese landen hebben de afgelopen dagen met Covid-19-verhogingen te maken gehad. Bijna nergens in Europa is het virus echt helemaal onder controle. Dus waarheen je ook gaat, je neemt risico. En voor Engelsen geldt: ook het risico dat je na terugkeer twee weken in quarantaine moet.

Nederland kent (nog) geen regels voor verplichte quarantaine na terugkeer uit een land met veel besmettingen. Wel is er een negatief reisadvies voor de streek rond Barcelona