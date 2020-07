Waarom er in Italië nu zo weinig besmettingen zijn

Noord-Italië kreeg in het voorjaar misschien wel de grootste klap van het coronavirus. In heel korte tijd stroomden de ic’s over. Het waren de beelden van die situatie die ons de grootste angst inboezemden. Nu staat Italië er beter voor dan menig ander Europees land: een tweede golf blijft uit.

Contactonderzoek

De eerste verklaring voor het Italiaanse succes is het goede bron- en contactonderzoek. Dagelijks worden er tussen de 30.000 en 60.000 Italianen getest. De uitslag is doorgaans binnen 24 uur bekend. Slechts een half procent test positief. “We hebben een goed contacttracingsysteem en een goede coördinatiestructuur om lokale clusters en uitbraken te beperken”, zegt Walter Ricciardi, adviseur van het Italiaanse ministerie van Gezondheid tegen The Guardian.

Zeer serieus

Ten tweede leven de Italianen de coronaregels zeer nauwkeurig na. Ze dragen zelfs buiten mondkapjes waar het niet nodig is en houden netjes afstand. Verder worden forse boetes uitgedeeld aan wie zich niet aan de maatregelen houdt. “Italianen nemen hun gezondheid zeer serieus”, vervolgt Ricciardi. “Als je naar de internationale data over mondkapjes kijkt, zie je dat 90 procent van de mensen in Italië er een draagt, dat is een van de hoogste percentages ter wereld en dat helpt. We reageren goed op het virus omdat we ons goed gedragen.”

Slap koord

Virologen zijn voorzichtig met al te boude conclusies. Fabrizio Pregliasco, viroloog aan de universiteit van Milaan: “Op dit moment gaat het allemaal goed, maar we bewandelen een slap koord. Deze stabiele situatie kan zo door blijven gaan óf helemaal verkeerd aflopen, maar dat hangt van twee dingen af: de blijvende capaciteit om clusters te identificeren en het gedrag van de meerderheid van de Italianen.”