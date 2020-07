Corona in de VS en de EU: Soms zegt een grafiek meer dan duizend woorden

Ooit stonden de Europese Unie en de Verenigde Staten op hetzelfde punt in de coronacrisis. Het kon twee kanten op met de aantallen besmettingen: omhoog of omlaag. Dankzij strenge lockdowns en blijvende maatregelen gebeurde in Europa het laatste: de pandemie doofde langzaam uit. In de VS daarentegen bleven de cijfers omhoog vliegen.

Onderstaande grafiek maakt dat pijnlijk duidelijk. De cijfers afkomstig van Johns Hopkins University tonen het aantal nieuwe besmettingen per dag. Ergens begin april waren er in de EU en de VS ongeveer evenveel besmettingen. Daarna daalden de aantallen in de EU scherp en in de VS een beetje. Vanaf begin juni zet de daling in de EU door, terwijl het in de VS helemaal misgaat. Al zijn we er hier natuurlijk ook nog niet.