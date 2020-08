Jan Nagel (81) gaat als nieuwe voorzitter 50PLUS redden

Jan Nagel is de nieuwe voorzitter van 50PLUS. De oprichter en erevoorzitter van de ouderenpartij kreeg tijdens een digitale ledenvergadering een meerderheid van de leden achter zich.

50PLUS kwam dit voorjaar zonder voorzitter te zitten toen Geert Dales na weken van intern geruzie de eer aan zichzelf hield en opstapte. De hernieuwde onrust leidde ook tot het vertrek van Henk Krol, jarenlang het boegbeeld van de partij in de Tweede Kamer. Hij begon een nieuwe partij.Volgens een felle Nagel staat 50Plus momenteel ‘aan de rand van de afgrond’, met desastreuze peilingen na interne sores. Nagel: ,,Er is nu iemand nodig met veel ervaring. Ik ben de enige kandidaat die dat heeft. Geef me massaal jullie steun, want dat heb ik onder de huidige omstandigheden hard nodig.”