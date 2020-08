De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een waarschuwingsschot gelost bij een jongerenfeest in een Middelburgse woning. Er zijn meerdere aanhoudingen verricht. Agenten gingen ter plaatse nadat er een melding binnenkwam over wapens op het feest. Een van de verdachten weigerde mee te werken met de politie, waarop het waarschuwingsschot werd gelost. Niemand raakte gewond.