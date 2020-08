Video: Nederlandse vakantiegangers slaan elkaar knock out in vliegtuig vanwege mondkapjes

Aan boord van een KLM-vliegtuig is afgelopen week een grote vechtpartij uitgebroken, meldt AT5. Een passagier zou geweigerd hebben om een mondkapje te dragen, waarop een ruzie en vechtpartij volgden. Beelden van de vechtpartij zijn online gezet.

“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ✈️



Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask 😷#incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9