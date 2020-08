Aantal coronagevallen wereldwijd voorbij de 18 miljoen

Het aantal besmettingen met het coronavirus wereldwijd is maandag de 18 miljoen gepasseerd. Het dodental staat inmiddels op bijna 687.000, meldt persbureau AFP na telling van officiële bronnen. Sinds donderdag kwamen er 1 miljoen gevallen bij toen de grens van 17 miljoen werd geslecht. De Verenigde Staten zijn nog altijd koploper met een kwart van het totale aantal gevallen wereldwijd. In juli zijn meer dan 1,9 miljoen nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat is ruim veertig procent van alle ruim 4,6 miljoen gevallen die tot dusver geregistreerd zijn in het land en fors meer dan in andere maanden, blijkt uit data over het longvirus die The New York Times verzamelde. De VS is ook koploper als het gaat om het aantal overleden mensen met bijna 155.000. Na de VS hebben Brazilië (2,7 miljoen) en India (1,7 miljoen) de meeste besmettingsgevallen. In Europa is het Verenigd Koninkrijk het zwaarst getroffen. Daar zijn meer dan 306.000 besmettingen en 46.000 doden gemeld. Ook in grote Europese landen als Frankrijk, Italië en Spanje zijn de afgelopen maanden tijd tienduizenden patiënten overleden. Het daadwerkelijke aantal besmettingen in de wereld ligt vermoedelijk fors hoger dan wordt gemeld. Dat komt omdat niet iedereen met het virus wordt getest. Sommige mensen merken niet dat ze besmet zijn, terwijl andere patiënten wel ziek worden.