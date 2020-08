Naar het buitenland op vakantie? Vul eerst je vriezer

Je denkt lekker ontspannen twee weken naar Spanje te gaan, of Griekenland, of Frankrijk. En een goede kans dat dat lukt.

Maar de kans is ook heel reëel dat in houw vakantiestreek een opleving van het virus is, terwijl jullie daar aan de Sangria zitten.

En het is verre van denkbeeldig dat – tegen dat je terug bent – is besloten dat mensen die uit jouw gebied komen, na terugkeer in quarantaine moeten.

Dan kan er maar beter wat te eten in huis zijn. Anders moet je toch nog eerst naar de winkels. En haal je misschien het nieuws, omdat je de bron bent van een besmettingshaard in jouw dorp.

Je kunt natuurlijk ook niet gaan