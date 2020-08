In dit land besteden mensen de meeste tijd aan eten en drinken

Niet in tien minuten een broodje kaas naar binnen werken, maar uitgebreid tafelen tussen de middag, inclusief een glaasje wijn. De Fransen blijken er nog steeds het beste in: geen volk ter wereld besteedt zoveel tijd aan eten en drinken.

Volgens onderzoek van de OESO onder 28 landen zijn mensen in Frankrijk gemiddeld 2 uur en 13 minuten per dag bezig met eten en drinken. De Spanjaarden en Italianen volgen vlak daarachter. Ook daar zitten ze ruim twee uur per dag aan tafel. In Amerika en Canada hebben ze duidelijk meer haast. In iets meer dan een uur zijn ze klaar met eten.

Nederlanders behoren, weinig verrassend, tot de snelste eters ter wereld. We besteden een uur en 10 minuten per dag aan eten en drinken en staan daarmee onderaan na de VS, Canada en Zuid-Afrika. Je zou misschien verwachten dat de meeste Noord-Europeanen snel klaar zijn met eten, maar dat is niet zo. De Denen zitten twee uur aan tafel en ook de Duitsers genieten een uur en 36 minuten per dag van hun maaltijden.