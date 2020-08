VN waarschuwt: Catastrofe dreigt voor jongste generatie

De Verenigde Naties spreken van een ‘catastrofe voor een hele generatie’, vanwege de impact van de coronapandemie op het onderwijs, vooral in armere landen.

Secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, zegt dat ‘s werelds kinderen en jongeren zich op een keerpunt bevinden in de geschiedenis. De beslissingen die overheden nemen over onderwijs kunnen blijvende gevolgen hebben voor honderden miljoenen kinderen en voor de ontwikkelingsperspectieven van landen in de komende decennia.

In ongeveer 160 landen waren de scholen gesloten. Dat had invloed op meer dan een miljard scholieren. Vooral in ontwikkelingslanden, waar het onderwijs toch al wankel is, zijn de problemen groot. “We staan voor een catastrofe voor een hele generatie die decennia aan vooruitgang ondermijnt en diepgewortelde ongelijkheden verergert,” aldus Guterres. Hij waarschuwt voor ‘zorgwekkende neveneffecten’ op ondervoeding van kinderen, kindhuwelijken en gendergelijkheid.

De waarschuwingen volgen op een nieuwe campagne getiteld ‘Save our future‘ waarin de VN oproept om scholen weer te openen zodra de lokale verspreiding van het coronavirus onder controle is. De financiering van scholen moet bovendien voorrang krijgen boven andere financiële steunmaatregelen, aldus de VN.