‘Al veel medische hulp in Beiroet in touw’

Het Libanese Rode Kruis heeft al zo'n 75 ambulances ingezet in het rampgebied in de hoofdstad Beiroet. Ook zijn er 375 speciale medische teams op verschillende plekken in touw. Verder zijn er op veel locaties EHBO-posten neergezet voor mensen met wat lichtere verwondingen. Dat zegt een woordvoerster van het Nederlandse Rode Kruis.

Dat Nederlandse Rode Kruis heeft contact gehad met zijn Libanese zusterorganisatie en ook hulp aangeboden. Daarover volgt later meer informatie. Vanuit het hele land rijden ambulances naar de hoofdstad om daar te helpen.