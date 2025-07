Reparateur Jan heeft 6 ijzersterke tips voor wasmachine en droger

Iedereen wil dat zijn was schoon, fris en ongehavend uit de wasmachine en droger komt. Maar gebruiken we de apparaten wel optimaal? Witgoed-expert Jan Lambrechts van Lambrechts Electro laat zijn licht schijnen over dit onderwerp en komt met zes ijzersterke tips.

Was minstens één keer per maand op 90 graden

“De focus op lage temperaturen is goed voor het milieu, maar het kan problemen veroorzaken in je wasmachine”, vertelt Jan Lambrechts tegen De Telegraaf. “Je hebt de trommel waar de was in ligt, maar daaromheen zit nog een buitentrommel en daar blijft altijd een laagje water instaan. Als je altijd maar op 30 of zelfs 20 graden wast, zullen die zeepresten niet goed oplossen en kan er in dat koudere water ook bacterievorming ontstaan. En dat leidt tot nare geurtjes.”

“Daarom is het belangrijk om zeker één keer per maand een machine op 60 en 90 graden te laten draaien. Vanaf 60 graden overleven de bacteriën niet meer. Aanvullend kun je ook een machinereiniger gebruiken. Als je die hoge temperaturen af en toe aanhoudt, is zo’n reiniger slechts 2 tot 3 keer per jaar nuttig.”

Een afgestreken soeplepel waspoeder is voldoende

“Veel mensen gebruiken veel te veel wasmiddel. De fabrikanten van die producten leveren maatbekers mee maar die hebben niet per se een goede dosering. Moderne wasmachines verbruiken almaar minder water: tegenwoordig zelfs de helft van de toestellen van 15 jaar geleden. Logischerwijs moet je dan ook minder wasmiddel toevoegen. Want té veel poeder of gel leidt tot schuimvorming, en dat maakt dat de reiniging minder goed is.”

“Een afgestreken soeplepel waspoeder – wij vinden poeder nog steeds het allerbeste – is in de meeste gevallen écht wel voldoende. Voor waspods geldt: nooit meer dan één, ook niet als de was erg vuil is. Ook wasverzachter gebruiken wij niet, en zéker niet voor was die later nog in de droger moet. Bij het opwarmen van de was verdampt ook de rest wasverzachter, en die zet zich af in de filter van je droogkast. Het toestel kan daardoor sneller stuk gaan.”

Haal het stof na élke droogbeurt uit je filter

“Een reparatie van een droger komt er in veel gevallen omdat het toestel niet goed onderhouden werd. Je móét absoluut na elke droogsessie het stof uit de filter halen. Een te dikke laag stof beperkt de luchtcirculatie, waardoor de temperatuur in het toestel stijgt en dat kan tot defecten leiden. Het stof zal ook altijd een weg zoeken als het niet meer opgevangen kan worden in die filter. En dan krijg je stof in onderdelen waar je het liever niet wilt. Ook dat leidt tot problemen.”

Gebruik geen waterontharder

“Hoewel waterontharders handig zijn voor minder kalk in je badkamer en keuken, gebruik ik ze zelf niet. Het hangt natuurlijk ook een beetje af van de hardheid van het water in jouw gemeente. Maar zeker strijkijzers en soms ook wasmachines en drogers hebben een beetje kalk nodig. Veel ontharders worden te hard afgesteld, waardoor het water te agressief wordt. Dat kan leiden tot beschadigde dichtingen en andere problemen in je machines.”

“Stoomstrijkijzers werken bijvoorbeeld het best met gewoon kraanwater, ook gedemineraliseerd water is eigenlijk niet zo goed. Een slecht afgestelde ontharder kan dus meer kwaad dan goed doen.”

Kies niet altijd voor de eco-stand

“Ook vaatwasmachines hebben niet zoveel baat bij het ECO-programma en dat geldt even goed voor wasmachines. Dat programma lijkt aantrekkelijk omdat het energiezuinig is, maar in realiteit is het niet zo goed voor de levensduur van je toestel. Die programma’s – die ontworpen zijn om een zo laag mogelijk verbruik te hebben en goed te scoren in de ECO-labels – doen er uren over. Vaak wordt er na de eerste opwarming niet meer bijverwarmd, waardoor de was erg lang moet draaien. Dat heeft gevolgen voor slijtage op langere termijn: als je een toestel 10.000 uren laat draaien of het heeft 12.000 uren gedaan over diezelfde hoeveelheid was, dan zullen sommige onderdelen zeker meer afgezien hebben.”

Kies niet de eenvoudigste machine

“Een wasmachine of droger hoeft geen fortuin te kosten, maar kwaliteit heeft wel een prijs. Als je tussen de 800 en 1.000 euro uitgeeft, krijg je een degelijk toestel. Voor Miele betaal je 1.000 tot 1.500 euro of meer, maar die gaan vaak langer mee door hun zwaardere onderdelen en betere isolatie. Ik zeg altijd: de was zal in een Miele niet per se schoner zijn, maar het toestel gaat langer mee en door de kwaliteit van de onderdelen is er bijvoorbeeld ook minder lawaaihinder.”

“Kies voor een merk dat bij je past: Miele staat bekend om zijn lange levensduur, Bosch biedt een sterke prijs-kwaliteitverhouding en in het budgetsegment is Beko een goede keuze. Een degelijk toestel kopen voorkomt op de lange termijn meer problemen dan een goedkope machine die snel defect raakt.”