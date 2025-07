Meisje (17) huilde op TikTok om vermoorde moeder en stiefvader, nu is ze plots zelf hoofdverdachte

Sarah Grace Patrick (17) uit Carrollton, Georgia, is gearresteerd voor de moord op haar moeder Kristin Brock (41) en stiefvader James Brock (45). De zaak schokte de gemeenschap, vooral omdat Sarah maandenlang op TikTok rouwde om haar ouders en een emotionele grafrede hield.

De dubbele moord

Op 20 februari 2025 werden Kristin en James doodgeschoten aangetroffen in hun huis. Hun 6-jarige dochter vond de lichamen en waarschuwde Sarah, die vervolgens 911 belde. Er waren geen sporen van inbraak, wat de politie verdacht vond.

Verdachte gedragingen

Sarah uitte haar verdriet publiekelijk op TikTok en tijdens de begrafenis, waar ze haar moeder een “eeuwige ster” noemde. Familieleden, zoals nicht Krysten Dowda, vertrouwden haar emoties niet en vonden haar verhaal inconsistent. Zo beweerde Sarah niets gehoord te hebben tijdens de schoten, wat ongeloofwaardig werd geacht.

De politie verzamelde samen met de FBI en het Georgia Bureau of Investigation bergen fysiek en digitaal bewijs. Het onderzoek duurde maanden om zeker te zijn van de juiste dader. Sarah gaf zichzelf aan bij de politie, vergezeld door haar biologische vader.

Mogelijke medeplichtigen

Het onderzoek is nog open; de politie sluit niet uit dat er meer arrestaties volgen. Over het motief is weinig bekend, maar Sarah zou op het moment van de feiten zestien zijn geweest en veel hebben moeten verhuizen.

Sarah wordt als volwassene berecht en riskeert levenslang. De zaak laat diepe sporen na, vooral bij haar jongere zusje, dat haar ouders verloor en de lichamen vond. De gemeenschap is geschokt door de gebeurtenissen en het misbruik van sociale media in deze tragedie.