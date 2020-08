Wethouder Urk onder vuur om rol in bedrijf dat drugs vervoerde

De fractievoorzitters van de gemeenteraad in Urk komen donderdagavond met spoed bijeen om te overleggen over de positie van SGP-wethouder Geert Post. Burgemeester Ineke Bakker van Urk is bij die vergadering. Deze week werd bekend dat Post vervoersmanager is bij het transportbedrijf van zijn zoon. Die zoon werd vorige week gearresteerd toen de Britse douane ruim 400 kilo harddrugs in zijn vrachtwagen vond. Burgemeester Bakker is "not amused" over de kwestie, laat zij via haar woordvoerder weten.

Wethouders zijn verplicht om nevenfuncties te melden. Post, die al sinds 2010 wethouder is op Urk, heeft dat niet gedaan. Het college wist dus belangrijke dingen niet, volgens Bakker. De Stentor confronteerde het college woensdag met stukken van de Kamer van Koophandel, waaruit blijkt dat Post een formele functie heeft bij het transportbedrijf.

Bakker en de fractievoorzitters, samen het presidium, willen nu opheldering over de rol van Post in het bedrijf. Post is zelf bij de vergadering en zal een toelichting geven. Het presidium kan geen besluiten nemen over de toekomst van Post. Daarvoor moet de gemeenteraad bijeenkomen. Het is ook mogelijk dat Post zelf opstapt, maar dat wordt niet verwacht. Post is wethouder van economische zaken, visserij en onderwijs in Urk.