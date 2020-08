Mishandelde vrouw doet alsof ze een pizza bestelt

De telefonist van de Milanese alarmcentrale dacht even aan een rare grap, toen een snikkende vrouw een pizza bestelde. Maar het was bloedserieus.

Ze was geslagen door haar dronken echtgenoot en belde de politie, maar ze vroeg om een ​​pizza, omdat hij haar kon horen

De Zuid-Amerikaanse vrouw, die in Milaan woont met haar 31-jarige partner en hun zoon van tien, is eraan gewend te worden mishandeld. Die avond, toen haar man dronken thuiskwam, sloeg hij haar in het gezicht en sloeg hij ook hun zoon nadat hij ontdekte dat de televisie het niet deed.

Hij sloeg de tv kapot en ging op de bank liggen. De vrouw belde het alarmnummer van de politie. Toen de telefoniste vroeg of ze wist met wie ze sprak, antwoordde de vrouw: “Ja, ik wil echt een pizza.”

Het telefoontje werd doorgegeven aan agent Vincenzo Tripodi, 27, die er snel achter kwam dat ze niet vrijuit kon spreken.

“Haar stem trilde en ze begon te huilen toen haar man haar weer begon te slaan” vertelde hij aan The Times. “Ik vroeg haar om haar naam en adres te geven, informatie die ze een pizzabezorger zou geven, en ik begon vragen te stellen waarop ze met ja of nee kon antwoorden.

“Ik zei: ‘Gaat het goed?’, Ze antwoordde: ‘Nee’, waarna we een lokale politiepatrouille naar het adres hebben gestuurd.”

Binnen drie minuten belden agenten aan. “De man deed de deur open, maar in plaats van dat hij een pizza kreeg, werd hij gearresteerd”.

Meldingen van huiselijk geweld daalden aan het begin van de lockdown in maart, maar namen later toe. Elisa Ercoli van Differenza Donna, een hulporganisatie voor vrouwen, zei: “De hulpoproepen daalden met 85 procent in de eerste twee weken, maar tegen de vijfde week waren ze gemiddeld 18 procent hoger.”