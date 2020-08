De Jonge: beperkingen contactonderzoek tijdelijke situatie

De GGD'en in Amsterdam en Rotterdam werken hard aan uitbreiding van hun capaciteit voor bron- en contactonderzoek bij coronapatiënten. Dat besmette mensen zelf degenen bij wie zij in de buurt zijn geweest moeten waarschuwen, is "een tijdelijke situatie", zegt zorgminister Hugo de Jonge.

Volgens de bewindsman hebben de GGD'en de afgelopen weken al "fors opgeschaald". Maar in sommige regio's, waaronder Amsterdam en Rotterdam, is tegelijkertijd het aantal besmettingen harder gestegen dan verwacht. Ook hebben besmette mensen veel meer contacten gehad dan voorzien.

Er wordt gezocht naar oplossingen om het bron- en contactonderzoek "zo volledig mogelijk" te laten doorgaan. Voor risicogroepen geldt dat de GGD alle contactpersonen zelf blijft bellen, aldus De Jonge. "Alleen waar dit kan" krijgen mensen het verzoek dat zelf te regelen.

Ondertussen wordt gewerkt aan een verdubbeling van de landelijke pool van medewerkers die GGD'en waar het storm loopt kunnen bijstaan. Ook wordt gesproken met Defensie over het uitlenen van personeel. "Zo hopen we in korte tijd meer mensen beschikbaar te krijgen die het bron- en contactonderzoek kunnen uitvoeren."