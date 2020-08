Europese directeur WHO: “Tweede golf begint pas als drie fenomenen samenkomen”

We denken misschien dat dit de tweede coronagolf is, maar volgens de Europese directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Hans Kluge, zal die pas in het najaar echt beginnen.

In een interview met de Vlaamse zakenkrant De Tijd vertelt hij dat er in de herfst drie fenomenen samenkomen. “De seizoensgriep, het heropenen van scholen en universiteiten, en de typische oversterfte van ouderen door het koude weer, met ziektes als longontstekingen,” somt Kluge op. Wanneer dit samenvalt met een nieuwe uitbraak van het coronavirus, ‘dan zijn we nog niet jarig’, denkt de WHO-directeur.

Volgens de Belg is de eerste golf in de meeste landen nog niet voorbij. Normaal gesproken explodeert het virus eerst, waarna het stabiliseert en het aantal besmettingen langzaam daalt. De daling die we de afgelopen tijd zagen, is niet natuurlijk, maar ontstaan door de strenge lockdownmaatregelen, aldus Kluge. “Als je de restricties opheft terwijl het virus nog welig tiert, ontploft de boel opnieuw.”