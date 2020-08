Jongen doodgeschoten vanwege een horloge

De schutter die zaterdagmiddag op een overvol strandje bij De Oeverlanden aan de Amsterdamse Nieuwe Meer de 24-jarige Badhoevedorper Bas neerschoot, is nog steeds voortvluchtig.

Een vrouw stond direct na het drama, dat zich rond 16.30 uur bij de steiger afspeelde, oog in oog met de vermoedelijke schutter, vertelt ze aan De Telegraaf Hij gooide tijdens het rennen haar negenjarige kind om. De vrouw wilde verhaal halen, maar de split second dat ze naar hem keek, deed haar anders besluiten. „Hij keek niet goed uit zijn ogen. Hij begon ook te braken. Het zag er niet goed uit en mijn dochter mankeerde verder niks, daarom heb ik het gelaten”, vertelt ze, terwijl ze aangeeft anoniem te willen blijven.

Dat was een uitermate goede keus. Want even later werd de dader kennelijk boos. „We hoorden twee knallen, niet eens heel hard, en mijn vriend grapte nog ’beginnen ze te schieten nu wij naar huis gaan?’. Maar het feit dat de man, samen met een vriend, hard wegrende, zette haar wel aan het denken. „Vrienden van ons zaten daar nog wel en zij belden of alles goed met ons was. Er was geschoten, vertelden ze ons. Het signalement van de dader was vrijgegeven, ja toen wist ik, dat ik oog in oog met de schutter had gestaan.”

Slachtoffer en dader zijn hoogstwaarschijnlijk totaal onbekenden voor elkaar geweest. Een kennis van Bas, die ook niet met haar naam in de krant wil, is stellig over de aanleiding. „Een groepje mannen met lichtgetint uiterlijk kwam naar de steiger en had het voorzien op de Rolex van een vriend van Bas.