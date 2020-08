Zweedse epidemioloog waarschuwt: “Openen en sluiten van scholen is rampzalig”

De belangrijkste epidemioloog van Zweden, Anders Tegnell, adviseert landen om niet opnieuw in lockdown te gaan. “Dat is slecht voor het vertrouwen en rampzalig op allerlei vlakken,” aldus de omstreden wetenschapper.

Op aanraden van Tegnell besloot de Zweedse overheid geen strenge coronamaatregelen in te voeren. Het leidde er toe dat er in het dunbevolkte land vijf keer zoveel mensen zijn overleden aan het coronavirus als in Noorwegen, Denemarken en Finland bij elkaar.

Toch meent de man nu de rest van de wereld van advies te kunnen voorzien, zeker nu overal de besmettingsaantallen weer oplopen, behalve in Zweden. Een verklaring is dat de Zweden zich in de zomer traditioneel terugtrekken in vakantiehuisjes in de natuur en dus weinig contact hebben met anderen. Tegnell zelf denkt echter dat het aan de groepsimmuniteit te danken is. “De omvang van de daling suggereert een groepsimmuniteit van 20 tot 30 procent, misschien zelfs meer in sommige gebieden,” zegt de viroloog.

Hij adviseert landen om maatregelen in te stellen die vol te houden zijn. “We hebben geprobeerd om duurzame maatregelen te treffen in plaats van eerst heel streng te zijn en dan alle regels los te laten,” aldus Tegnell tegen de Observer. “Het opheffen en weer invoeren van maatregelen is slecht voor het vertrouwen en heeft nog veel meer negatieve effecten dan het niveau van de maatregelen voor langere tijd gelijk houden. Het openen en sluiten van scholen zou bijvoorbeeld rampzalig zijn.”