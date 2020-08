Waarom je beter wél vrij kunt nemen deze zomer

Door de coronacrisis zijn er veel mensen die hun vrije dagen liever opsparen tot ze wel weer veilig met het vliegtuig kunnen. Niet doen, zegt arbeids- en organisatiepsycholoog dr. Jessica de Bloom in de Volkskrant. “Je hebt zowel weekenden als vrije dagen nodig om uit te rusten.”

De psycholoog van de Rijksuniversiteit Groningen onderzocht de effecten van vakantie op het welbevinden en de gezondheid van werkenden. “Het is natuurlijk lastig te onderzoeken wat de gevolgen zijn van nooit vrij nemen, want je kunt moeilijk mensen verbieden om vakantie te nemen. Maar in de Verenigde Staten mogen werkgevers helemaal zelf bepalen hoeveel vrije dagen werknemers hebben. Daar zien we dat mensen meer risico lopen op hart- en vaatziekten als ze lange tijd geen vrij nemen.”

Voor de gezondheid is het dus beter als je de werkstress kwijt kunt raken tijdens een vakantie. Daarvoor hoef je overigens niet naar de andere kant van de wereld. De Bloom onderzocht of mensen meer uitgerust zijn na een paar dagen weg of na een paar vrije dagen thuis. “Er waren niet veel verschillen. Thuis kom je natuurlijk eerder in de verleiding om huishoudelijke klusjes te doen en als je op vakantie bent ga je sneller uit eten in plaats van te koken. Toch bleek dat je ook prima thuis tot rust kunt komen.”

Een vakantie in eigen tuin is dus echt beter dan helemaal geen vakantie.