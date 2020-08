Je mondkapje nat maken voor verkoeling is géén goed idee

Misschien denk je dat het lekker fris is om je mondkapje nat te maken als het buiten heet is. Dat is een vrij slecht idee legt het Belgische Crisiscentrum uit. “De kwaliteit van het masker wordt veel slechter.”

“We hebben de afgelopen dagen allemaal ondervonden dat het dragen van een mondkapje niet aangenaam is met dergelijke hoge temperaturen”, zegt Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum, tegen Het Laatste Nieuws. “Maar dat het warm en onaangenaam is om een masker te dragen, wil niet zeggen dat we het dan maar niet moeten doen.”

Het Crisiscentrum heeft een paar tips om de mondkapjes iets comfortabeler te maken. “Kies bij voorkeur een chirurgisch wegwerpmasker, of een masker dat gemaakt is uit een lichte stof. Deze maskers laten een hogere ventilatie toe”, zegt Stevens.

Het mondkapje nat maken of zelfs in de vriezer leggen wordt ten strengste afgeraden. “Dat kan misschien voor een aantal minuten wat verfrissing bieden, maar het masker verliest enorm veel efficiëntie.”