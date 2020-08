Afgelopen week 4036 coronabesmettingen, stijging van 56 procent

De afgelopen week hebben 4036 mensen te horen gekregen dat zij besmet zijn met het nieuwe coronavirus, ruim de helft meer dan een week eerder. Dat heeft RIVM-voorman Jaap van Dissel gezegd tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer. De voorgaande week kregen 2588 mensen een positieve testuitslag.

Het aantal ziekenhuisopnames is gedaald van 44 naar 38. Negen personen zijn afgelopen week overleden.

Er zijn vooral veel besmettingen in Rotterdam, Amsterdam, Haaglanden en Bergen op Zoom.

Premier Rutte zei vorige week al in een persconferentie dat corona bezig is met een gevaarlijke opmars. De Tweede Kamer komt daarom eerder terug van reces. Woensdag is er een coronadebat.