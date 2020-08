Kamer kritisch over plan voor verplichte quarantaine

De Tweede Kamer staat niet te springen bij de verplichte quarantaine die het kabinet wil opleggen aan mensen die in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het nieuwe coronavirus. Niet alleen de oppositie maar ook regeringspartij D66 toonde zich tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer erg kritisch.

PVV-leider Geert Wilders heeft geen goed woord over voor de maatregel. "Disproportioneel en niet handhaafbaar", oordeelt hij. "Niet thuisblijven wordt strafbaar gesteld, voor mensen die vaak niet eens ziek zijn. Krijgen die dan een agent of boa voor de deur? Waanzin!"

Fractievoorzitter Rob Jetten van regeringspartij D66 noemt de door zorgminister Hugo de Jonge geopperde quarantaineverplichting "een bliksemafleider". Hij vindt dat mensen "verleid" moeten worden om zich aan de adviezen te houden. Dat is beter dan "dreigen met de rechter", aldus Jetten.

Maatregelen

GroenLinks-voorman Jesse Klaver ziet er evenmin heil in om mensen te straffen als zij na contact met een coronapatiënt niet in quarantaine gaan. "Er is een hele wereld van maatregelen die je kan nemen om mensen aan te sporen zich te laten testen", vindt hij.

Het is tijdens de zomermaanden "te stil geweest", meent Klaver verder. Het kabinet had veel beter moeten blijven uitleggen waarom nog altijd beperkingen nodig zijn, zoals het houden van 1,5 meter afstand.

Quarantaineplicht

PvdA-leider Lodewijk Asscher sprak zich niet uit tegen een quarantaineplicht, maar wil dat er dan wel hulp komt voor mensen die daardoor "ernstig in de knel" komen. Bijvoorbeeld doordat zij niet naar hun werk kunnen, of geen boodschappen kunnen gaan doen.

Bijval krijgt De Jonge van het CDA, de partij waarvoor hij lijsttrekker is bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Kamerlid Joba van den Berg wil zelf nog verder gaan en mensen die terugkeren uit een risicogebied verplichten zich te laten testen.

Ook de VVD van premier Mark Rutte steunt de quarantaineverplichting. "We zien een verslapping in de naleving van de basisregels en we zien het aantal besmettingen oplopen", aldus Kamerlid Hayke Veldman. "Dat vraagt om handhaving en een stevige aanpak. Is niet leuk, wel nodig."