WHO en Unicef: 43 procent scholen zonder zeep en wastafels

Miljoenen kinderen over de hele wereld kunnen ondanks de coronapandemie hun handen niet goed wassen op school. Ongeveer 43 procent van alle scholen beschikt niet over voorzieningen als wastafels met stromend water en zeep, melden de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en VN-kinderorganisatie Unicef. De organisaties waarschuwen dat de scholieren een verhoogd risico lopen om besmet te raken met het nieuwe coronavirus.

Het zou, gebaseerd op cijfers van vorig jaar, gaan om 818 miljoen scholieren. De meeste kinderen die op school geen gelegenheid hebben om hun handen te wassen, leven in Afrika. WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus zegt dat toegang tot stromend water en sanitaire voorzieningen centraal moet staan in het beleid van overheden die kinderen naar school willen laten gaan te midden van de coronapandemie.

De organisaties benadrukken in hun rapport echter ook de noodzaak om de gebrekkige sanitaire situatie in de scholen af te wegen tegen de negatieve effecten van schoolsluitingen. "De negatieve gevolgen van schoolsluitingen voor de veiligheid, het leerproces en het welzijn van kinderen zijn uitgebreid gedocumenteerd", aldus de WHO en Unicef.