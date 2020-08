Slachtoffer steekincident Rotterdam is 15-jarig meisje

Het slachtoffer dat woensdagavond is overleden door een steekpartij in een woning aan de Mathenesserdijk in Rotterdam is een meisje van 15 jaar uit die stad. Dat meldde de politie, die een 16-jarige meisje als verdachte heeft aangehouden.

De politie spreekt van "een zeer trieste gebeurtenis" en onderzoekt wat er aan de steekpartij voorafging en wat de relatie is tussen verdachte en slachtoffer. Omstreeks 20.15 uur kwamen meerdere meldingen binnen van de steekpartij. Agenten en ambulancepersoneel troffen het slachtoffer zwaargewond aan. Reanimatie mocht niet meer baten.

Enkele anderen die in de Rotterdamse woning waren, zijn opgevangen door de hulpdiensten.