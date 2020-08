Dit is de Duitse strategie om besmettingen op scholen te voorkomen

Volgende week beginnen in Nederland de scholen weer, maar het zal anders zijn dan normaal. Dat blijkt wel als we kijken naar de oosterburen, waar de kinderen alweer naar school toe gaan.

De Duitse strategie om corona-uitbraken in het onderwijs te voorkomen bestaat uit drie hoofdpunten: kleine klassen, systematisch testen en een plan voor als er een besmetting is. Dat staat in een richtlijn die is opgesteld door een groep wetenschappers, waaronder de belangrijkste viroloog van Duitsland, Christian Drosten. Idealiter hoeft bij een besmetting alleen één klas in quarantaine, maar daarvoor is het belangrijk dat de groepen goed van elkaar gescheiden zijn.

Ook luidt het advies om mondkapjes te dragen waar anderhalve meter afstand niet haalbaar is. Zo moeten middelbare scholieren in Noordrijn-Westfalen tot het eind van de maand hun neus en mond ook in de klas bedekken. In andere deelstaten zijn de mondkapjes alleen verplicht in de gangen en op het schoolplein.

Als het aantal besmettingen oploopt tot 20 per 100.000 komt er een strenge mondkapjesplicht op scholen. Zijn er 35 besmettingen per 100.000 dan moet de anderhalve meter afstand worden gehandhaafd, wat betekent dat leerlingen weer deels thuis onderwijs moeten krijgen.