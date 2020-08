Treurige taferelen in verzorgingstehuis Melbourne: Mieren kruipen over lakens

Er zijn huiveringwekkende beelden opgedoken van een door corona getroffen verzorgingstehuis in het Australische Melbourne. Te zien is hoe een 95-jarige vrouw wegkwijnt, terwijl de mieren over haar lichaam kruipen en een wond op haar been niet verzorgd is.

‘Hartverscheurend’, noemde de federale minister voor ouderenzorg de foto’s en video’s die dinsdag zijn gemaakt in het particuliere tehuis Kalyna Care. Dat is ongeveer twee weken nadat het coronavirus voor het eerst werd vastgesteld bij een medewerker. De hoogbejaarde vrouw, die volgens haar familie Milka heet, overleed vrijdagochtend, maar niet door corona.

Personeelstekort

Doordat meer medewerkers besmet raakten of in quarantaine gingen was er niet voldoende personeel. Het heeft tot gevolg dat sommige bewoners 18 uur lang geen eten of drinken kregen. Er lag overal ontlasting op de vloer en er was een mierenplaag. Sommigen waren ook al dagen niet gewassen.

De staf zelf zegt niet over de juiste faciliteiten te beschikken, zoals een hygiënische plaats om kleding uit te doen die aan het virus is blootgesteld. Voorzitter van het bestuur van Kalyna Care, Halja Bryndzia, zegt dat er op een zeker moment nog maar één verpleegkundige was plus een assistent voor 68 bewoners.

Ontlasting op de vloer

Een verpleegkundige, die vrijwillig aan de slag ging in het tehuis rapporteert: “Een patiënt deed zijn behoefte op de vloer van zijn eigen kamer, maar ook op andere plaatsen lag ontlasting, die er al zolang lag dat je het nauwelijks nog schoon kon krijgen.”

Ze vertelt verder: “Dit was op de dementie-afdeling en ik zag verwarde bewoners rondlopen, bacteriën verspreidend van de ene naar de andere kamer. Het was verschrikkelijk. Ik heb mijn schoenen direct in de was gedaan op een heet programma.”

Realiteit

Volgens de verpleegkundige leek het er ook op dat het besmette patiënten aan basale hygiëne ontbrak. Sommigen hadden al vijf dagen hun medicijnen niet gekregen. “Een van de Covid-patiënten had een laag vuil op zijn gezicht, omdat hij al zolang niet gewassen was. Dit is de realiteit in sommige verzorgingstehuizen. Zij zijn de slachtoffers van deze pandemie, die niet altijd worden zien, maar waar mensen wel van af moeten weten.”

Bekijk hier de beelden (pas op, schokkend).