GGD is te druk: “Bel zelf maar naar je contacten”

De belangrijkste manier om de tweede golf onder controle te houden is het bron- en contactonderzoek van de GGD. Alleen die kan het niet aan. Twee mensen die onlangs besmet raakten vertellen tegen de NOS over hun ervaring met de gezondheidsdienst.

Iedereen opgegeven

De 62-jarige Veronique uit Rotterdam denkt dat ze het coronavirus opliep in een taxi. “Nadat de uitslag positief bleek te zijn, belde de GGD voor het bron-en contactonderzoek. Ik heb iedereen opgegeven met wie ik contact had, maar toen ik hen later zelf sprak ontdekte ik dat de GGD niemand op mijn lijst had benaderd. Daar was ik erg verbaasd over. Gelukkig hadden ze geen klachten, maar ze waren wel geschrokken. Pas twee weken later kreeg ik een e-mail van de GGD waarin stond dat ik het zelf aan mensen moet vertellen, omdat zij te druk waren.”

Twee dagen wachten

Ook Carlos (34) uit Amsterdam moest zelf zijn contacten inlichten. Vermoedelijk raakte hij besmet in de kroeg. “Kort daarna kreeg ik opeens koorts en kon ik niet meer ruiken. Daarop belde ik onmiddellijk de GGD in Amsterdam. Ze waren erg druk en ik kon pas twee dagen later terecht voor een test. Ik zou binnen 48 uur gebeld worden met de uitslag, maar ik hoorde niks. Na drie dagen besloot ik zelf maar te bellen en hoorde ik dat ik het virus had.

De GGD vroeg waar ik de afgelopen tijd allemaal ben geweest en met wie ik contact heb gehad. Maar ze vertelden ook dat ze er weinig mee zouden doen, omdat het te druk was om iedereen na te bellen. Ik moest zelf mensen in mijn omgeving vertellen dat ik besmet ben geraakt. Als zij ook symptomen hadden, dan moesten ze zelf de GGD bellen. De cafés waar ik was hoefde ik niet te bellen. Ik weet ook niet of daar meer mensen besmet zijn geraakt.”