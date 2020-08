Dit is het mooiste dorp van Nederland

Oude geveltjes, klinkerstraatjes, een kanaal, kerk en molen, de mooiere dorpen van Nederland hebben het allemaal, maar er kan er maar een de mooiste zijn. En dat is volgens de ANWB het Groningse Winsum.

De verkiezing vond voor het eerst plaats. “Ruim 30.000 mensen hebben hun stem uitgebracht”, vertelt Marieke Haafkens, ANWB-route-expert aan Editie NL. Behalve Winsum stonden ook Elsloo (Limburg), Oisterwijk (Noord-Brabant), Hollum (Friesland) en Urk (Flevoland) in de top 5.

Daar is een jury op nader onderzoek uitgegaan om de winnaar te bepalen. Waar ze op letten? Met name op authenticiteit, ruimtelijke samenhang, levendigheid, monumenten en opvallende gebouwen en de verhouding bebouwing/groen.

Winsum scoorde het best, onder meer vanwege 59 rijksmonumenten, een gemoedelijk centrum met een stads winkelaanbod en verschillende bouwstijlen. “Het is zeker niet onze bedoeling dat iedereen nu massaal naar Winsum afreist. Dan raakt het dorp gauw z’n gemoedelijke karakter kwijt”, denkt Haafkens.

Voor de liefhebber zijn er gelukkig genoeg mooie dorpen in Nederland. De ANWB heeft er 50 verzameld in een boek, dat vanaf morgen in de winkel ligt.