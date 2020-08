Arjen Lubach stopt met Zondag met Lubach

Presentator, theatermaker en schrijver Arjen Lubach gaat stoppen met zijn succesprogramma Zondag met Lubach (ZML). Dat kondigt hij aan in zijn boek ‘Stoorzender’, dat woensdag verschijnt. Een belangrijke reden voor zijn besluit is dat Lubach op het hoogtepunt met het programma wil stoppen.

"Er is een beperkt aantal heel zware onderwerpen dat zich leent voor twintig minuten boosheid en verontwaardiging", betoogt Lubach in zijn boek, De cabaretier spreekt in het boek ook het voornemen uit wel met hetzelfde team verder te gaan.

Het programma Zondag met Lubach ging in 2014 van start. Lubach en zijn team sleepten in 2017 de Televizierring in de wacht. ZML ontpopte zich de afgelopen jaren tot een van de grote kijkcijferhits van de NPO. In het voorjaar schurkte het programma doorlopend tegen de 2 miljoen kijkers aan.

Het twaalfde seizoen van ZML, dat weer tien afleveringen telt, gaat half september van start. De presentator kan niet zeggen of dit officieel al het laatste seizoen wordt van het programma. In Stoorzender doet Arjen Lubach verslag van twee jaar uit zijn bewogen bestaan en schrijft hij over Zondag met Lubach, muziek, comedy, televisie, politiek, het leven en de liefde.