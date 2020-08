Hof doet uitspraak in mishandelingszaak Jan Roos

Het gerechtshof in Amsterdam doet woensdag uitspraak in de strafzaak tegen opiniemaker Jan Roos. Hij wordt beschuldigd van de mishandeling van een 16-jarige jongen. Het slachtoffer zegt dat Roos hem op het terras van een café in Bergen zonder directe aanleiding met een vuist in zijn gezicht heeft geslagen. Volgens Roos heeft hij zich slechts verweerd, nadat de jongen dreigend op hem af was gekomen.

Het incident deed zich voor in mei 2018. De jongen liep een hersenschudding, nekpijn, mondbloedingen en een losse voortand op.

De politierechter veroordeelde Roos (43) tot een boete van 750 euro. Roos vindt dat hij ten onrechte is veroordeeld en tekende hoger beroep aan. "Ik werd uitgescholden en met de dood bedreigd", aldus Roos voor het hof. "Die jongen kwam op me afgestoven en dreigde mijn vrouw en mijn kinderen te vermoorden. Ik voelde me dusdanig bedreigd dat ik een afwerende beweging heb gemaakt. Ik vind het bijzonder spijtig dat het zover heeft moeten komen dat ik in mijn eigen dorp iemand een bloedlip heb geslagen."

In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie een boete van 1500 euro geëist.

