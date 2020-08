Barack Obama haalt ongewoon hard uit naar Trump op conventie

De Amerikaanse oud-president Barack Obama heeft in zijn toespraak tot de Democratische conventie ongebruikelijk hard uitgehaald naar president Donald Trump. Volgens Obama heeft Trump de 170.000 Amerikanen die aan de gevolgen van de coronapandemie zijn gestorven, in de steek gelaten.

Obama zei ook dat het beleid van Trump miljoenen hun baan heeft gekost en een bedreiging is voor de democratie in binnen- en buitenland. Het is Obama's felste kritiek op zijn opvolger in de drieënhalf jaar dat Trump in het Witte Huis zit.

"Hij heeft geen enkele belangstelling getoond om zich in te spannen, geen interesse in het vinden van compromissen, geen interesse om de enorme macht van zijn ambt te gebruiken om iemand anders dan zichzelf en zijn vrienden te helpen", zei Obama onder meer. "Donald Trump is niet beter geworden in zijn baan omdat hij dat niet kan." Daarmee verkondigde de oud-president ongeveer dezelfde boodschap als zijn echtgenote Michelle, die de conventie eerder deze week toesprak.

De oud-president prees ook zijn oud-vicepresident en presidentskandidaat Joe Biden aan en verwees daarbij ook naar het verlies van de echtgenote en dochter van Biden in 1972, en de dood van zoon Beau in 2015. "Twaalf jaar geleden, toen ik op zoek ging naar een vicepresident, wist ik niet dat ik uiteindelijk een broer zou vinden. Joe en ik komen van verschillende plekken en generaties. Maar wat ik snel ging waarderen is zijn weerbaarheid, die is voortgekomen uit te veel strijd, en zijn empathie, die is voortgekomen uit te veel verdriet."