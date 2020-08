RIVM heeft echt ongelijk: Nederlander niet minder voorzichtig door mondkapje

Het is het belangrijkste argument van het RIVM om mondkapjes niet verplicht te stellen: de Nederlander zou er maar onvoorzichtig van worden en de anderhalve meter afstand laten varen. Dat blijkt niet zo te zijn.

Een mondkapje zou tot schijnveiligheid leiden, zeiden sommige virologen, ook al was er onderzoek naar eerdere epidemieën die deze theorie ontkrachtte. Een studie in eigen land naar het gedrag van de Nederlander in coronatijd bevestigt de buitenlandse studies: niet het mondkapje maakt dat we geen afstand meer houden, maar de drukte.

“We kunnen voorzichtig zeggen: de zorg dat mondkapjes mensen een gevoel van schijnveiligheid geven en tot minder onderlinge afstand leiden, hoef je niet te hebben,” zegt onderzoeksleider Marie Rosenkrantz Lindegaard van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving in de Volkskrant.

Stevig bewijs

In een winkelstraat in Amsterdam keken de onderzoekers naar de mate waarin mensen met en zonder mondkapje afstand hielden. “Dit onderzoek levert stevig bewijs dat er van die kapjes geen serieuze nadelige effecten uitgaan’, zegt hoogleraar gezondheidspsychologie John de Wit (Universiteit Utrecht). “Dit zijn serieuze cijfers, waar we echt wat aan hebben.”

Volgens het onderzoek hielden mensen met mondkapje net zo goed afstand als mensen zonder mondkapje. Bovendien droeg zeker 80 procent het mondkapje correct. “We zien dat drukte de belangrijkste voorspellende factor is voor hoe slecht mensen afstand houden,” zegt Lindegaard. “Zorg dat er op een plek niet te veel mensen tegelijk zijn, zorg voor duidelijke gescheiden voetgangersstromen.”