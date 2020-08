Vliegtuig met Navalni op weg naar Duitsland

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni is onderweg naar Duitsland voor verdere medische behandeling. Het vliegtuig met aan boord de zieke Kremlin-criticus is rond 04.00 uur (Nederlandse tijd) opgestegen van de luchthaven in de Russische stad Omsk.

Navalni was enkele uren eerder per ambulance van het ziekenhuis in Omsk naar het vliegveld gebracht. Het ziekenhuis waar de oppositieleider wordt behandeld, had vrijdag toestemming gegeven om Navalni per vliegtuig naar Duitsland over te brengen. De artsen in Omsk hadden eerder gezegd dat zijn toestand te slecht was om hem te vervoeren.

Een team Duitse artsen was door de Duitse organisatie Cinema for Peace met een privéjet naar Rusland gestuurd om Navalni op te halen. De politicus moet in het Charité-ziekenhuis in Berlijn verder worden behandeld.

Navalni raakte donderdag bewusteloos aan boord van een vliegtuig. Volgens zijn woordvoerder was de thee die hij voorafgaand aan de vlucht dronk vergiftigd. Volgens de Russische artsen heeft Navalni een stofwisselingskwaal.

De woordvoerster van Navalni, Kira Jarmisj, plaatste een foto op Twitter waarin te zien is hoe de patiënt liggend op een bed in het vliegtuig wordt getild. Ze meldde dat Navani's vrouw Julia bij hem is.

Алексея подняли на медицинский борт. Юля с ним pic.twitter.com/nCw5UsalG8 — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

Jarmisj bedankte iedereen die heeft meegeholpen. "Heel erg bedankt voor alle steun. De strijd om het leven van Aleksej en diens gezondheid begint nu pas echt en er is nog heel veel te doen. In ieder geval is de eerste stap nu gezet", aldus de woordvoerster.

Navalni ligt in coma en aan beademingsapparatuur, meldden de artsen in Omsk. De vlucht naar Berlijn duurt ongeveer zes uur.