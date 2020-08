Opnieuw demonstratie op Malieveld tegen coronamaatregelen

Tegenstanders van de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten beteugelen, demonstreren zondagmiddag weer op het Malieveld. Het Algemeen Burger Collectief (ABC) protesteert daar onder meer tegen de anderhalvemetersamenleving en het dragen van mondkapjes. Ook Sta op voor Vrijheid heeft volgens de gemeente een betoging aangekondigd.

Het ABC, dat zegt een collectief van het Nederlandse volk te zijn, eist het aftreden van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), omdat zij de "geestelijke, maatschappelijke en lichamelijke gezondheid" in gevaar zouden brengen. De samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie zou moeten worden beëindigd en de actiegroep roept op tot strafrechtelijke vervolging van die VN-organisatie.

Zaterdagavond riep de Haagse burgemeester Jan van Zanen iedereen die op het Malieveld wil betogen op zich vooral aan de regels te houden. Wanneer actievoerders waarschuwingen of aanwijzingen van agenten negeren, treedt de politie of de ME op, aldus Van Zanen. Verder vroeg hij om respect voor de hulpdiensten, en dan in het bijzonder voor de politie.

Eerdere demonstraties op onder meer het Malieveld leidden verschillende keren tot ongeregeldheden. Donderdag raakte een agent gewond bij een demonstratie in de buurt van het Binnenhof, waarbij meerdere arrestaties werden verricht.